Circuito exibe gratuitamente obra de Agnès Varda e promove debate até 26 de julho

As obras da cineasta Agnès Varda serão celebradas por dois cineclubes do Porto Iracema das Artes em diversos espaços de Fortaleza a partir deste sábado (8). Serão exibidos 36 filmes da autora em uma programação que se estende até o dia 26 de julho, seguidos de debates com 24 mulheres do cinema e das artes.

Serão 21 sessões de cinema numa mostra que ocupará espaços como o Porto Iracema, a Vila das Artes, o Centro Cultural Grande Bom Jardim, o Cuca Jangurussu, o Cineclube Ser Ver Luz (na comunidade do Titanzinho), o Cinema do Dragão e a Praia dos Crush (antiga Praia do Lido, em parceria com o Instituto Iracema e o Centro Cultural Belchior).

O circuito "Merci, Varda!" será aberto oficialmente neste sábado (8), às 19h, com exibição de curtas-metragens da diretora belga radicada na França. Antes, será realizado um "ritual de agradecimento", seguido de brinde coletivo. Também haverá a performance musical "Um minuto sonoro, uma imagem", com o grupo Sila Crvs A.O.A, que foi inspirado nas imagens do filme “Um minuto para uma imagem” (1983).

O encerramento, marcado para o dia 26 de julho, será ao ar livro na Praia dos Crush, com debate conduzido pela professora Beatriz Furtado, do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Expoente da nouvelle vague, movimento que marcou o cinema francês contestatório dos anos 1960, Agnès Varda morreu em março aos 90 anos, vítima de câncer.

Serviço

Circuito "Merci, Varda!". De 8 de junho a 26 de julho, no Porto Iracema das Artes e mais seis espaços culturais de Fortaleza. Gratuito. A programação completa pode ser conferida no link: CircuitoVarda

Confira os curtas que serão exibidos neste sábado (8):

1963 - Saudações aos Cubanos (30 min)

1967 - Tio Yanco (18 min)

1968 - Os Panteras Negras (27 min)

1975 - Resposta das Mulheres: nossos corpos, nosso sexo (8 min)

1982 - Ulysses (21 min)

1984 - As Ditas Cariátides (12 min)