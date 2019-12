Cheesecake embriagado: uma versão da torta gelada incrementada com cachaça e seriguela

O cheesecake embriagado é uma adaptação cearense da tradicional torta gelada de origem americana. A produzida realizada por alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, acrescenta ao doce alguns itens utilizados na cozinha regional, a exemplo da cachaça, seriguela, coco, castanha de caju e maracujá.

A combinação dos sabores é mais uma sugestão para quem pretende servir uma sobremesa diferenciada nas festas de fim de ano. confira a receita.

Ingredientes do cumble saborizado

80g de açúcar cristal

40g de coco em flocos

70g de farinha de castanha de caju

80g de farinha de trigo

30g de maracujá

65g de margarina

15g de fita de coco

Modo de preparo

Em uma vasilha misture o açúcar, coco, farinha de castanha de caju e a farinha de trigo. Em seguida, adicione o maracujá e por último a manteiga. Misturar bem e asse em forno 160°C por 15 minutos.

Ingredientes do recheio

150g de creme de leite

150g de queijo coalho

200g de creme de queijo

60g de açúcar refinado

7g de gelatina em pó

200g de creme de leite fresco

20g suco de seriguela

Modo de preparo

Bata no liquidificador o queijo coalho ralado com o creme de leite por aproximadamente 5 minutos e reserve. Hidrate a gelatina sem sabor, aquecendo no micro-ondas por 20 minutos. Coloque na batedeira o creme de queijo, o açúcar e bata até misturar. Adicione o creme de leite fresco, o suco de seriguela e a gelatina derretida. Despeje o creme em cima da base de crumble.Para firmar, leve-o à geladeira por aproximadamente 3 horas.

Ingredientes da compota de seriguela

250g de seriguela

125g de açúcar cristal

26g de cachaça

300g de suco de seriguela

15g de fita de coco

Modo de preparo

Retire o caroço da seriguela, leve ao fogo o bagaço, o suco e o açúcar. Mexa até virar uma calda rala, cozinhe até ficar espessa. Tire do fogo, adicione a cachaça e triture com ajuda do mixer. Deixe esfriar e reserve.

Montagem

Retirar a cheesecake da fôrma removível e coloque a compota fria por cima da cheesecake. Decore com fita de coco e a farofa de crumble.