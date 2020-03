Cauã Reymond publica foto da filha para comemorar quarentena juntos

Cauã Reymond usou o Instagram neste domingo, 29, para comemorar a chegada da filha Sofia, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, para passarem a quarentena juntos.

Com um vídeo curto da menina, de sete anos, brincando em meio a um arco-íris, ele escreveu "ela chegou" na legenda e recebeu elogios de Andreia Horta, Dudu Azevedo e a esposa Mariana Goldfarb, que reagiu ao momento com emojis de coração.

Preocupado em ser um pai presente para a garota, Cauã Reymond não trabalhou no segundo semestre de 2019 para se dedicar mais a Sofia.

"Eu tirei esse segundo semestre para ficar com ela, para não trabalhar", comentou. Ainda sobre o assunto, Cauã contou que a decisão teve dois motivos principais. "Eu me dei esse luxo para ficar com ela, porque ela está se alfabetizando e a Grazi estava trabalhando muito e eu achei que era um momento importante para estar próximo, e foi a melhor decisão que eu tomei".

Neste ano, Cauã Reymond vai compor o elenco da novela Em Seu Lugar, que ocupará o lugar de Amor de Mãe. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator interpretará gêmeos: um criado em família rica e viciado em drogas; o outro inteligente, mas sem oportunidades. Alinne Moraes e Andreia Horta, que comentou a foto do artista, farão os pares românticos.