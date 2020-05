O "Brasil Encanto" é o novo produto musical realizado pela Casa de Vovó Dedé, instituição sem fins lucrativos localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza.

O programa – lançado no dia 3 de abril na TVDD, a TV Web da entidade, no YouTube – tem o objetivo de divulgar o melhor da música brasileira, contemplando gêneros como samba, chorinho, gafieira, entre outros.

A próxima edição acontece nesta sexta-feira (8), às 20h, com o tema "A música instrumental brasileira". Aos moldes das vezes anteriores, quem estará à frente da execução serão os músicos Luiz José, mestre do cavaquinho; Lucas Ervedosa (violão de 7 cordas) e Igor Ribeiro (percussão).

Alcance

A estreia do "Brasil Encanto" contou com a participação da cantora Claudine Albuquerque e do cavaquinista Dimitri do Cavaco. Por sua vez, a segunda edição teve presença de Roberta Fiúza, que interpretou clássicos da bossa nova e do chorinho.

Na sequência, participaram ainda Marcus Café e Renato Black, respectivamente. Estas últimas apresentações foram resultado do alcance das primeiras edições do programa, que ganharam destaque para além do Ceará, sendo apreciadas também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Segundo o diretor artístico da Casa de Vovó Dedé, Ewelter Rocha, o modelo da atração foi muito bem pensado.

"O êxito das primeiras edições demonstra tanto a qualidade dos músicos, quanto da produção, da imagem e do som”, diz.

Ewelter reitera que o programa também funciona como uma vitrine, tanto para artistas cearenses iniciantes quanto para consagrados, pois é uma oportunidade de ampliar o portifólio e trocar experiências. "Todos os participantes ficaram encantados com os resultados”, ressalta.

As edições anteriores e as próximas, a serem exibidas pela TVDD, podem ser conferidas no canal da Casa de Vovó Dedé no Youtube.

Serviço

Quinta edição do programa "Brasil Encanto", da Casa de Vovó Dedé

Nesta sexta-feira (8), às 20h, na TVDD, a TV Web da Casa de Vovó Dedém, no YouTube