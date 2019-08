BTS lança série documental: 'finalmente revelando as histórias verdadeiras'

O grupo BTS pode estar dando um tempo dos palcos, mas não deixou os fãs sem novidade. Desta vez, o anúncio é do lançamento de uma série de episódios documentais sobre os bastidores da turnê de 2018, "Love Yourself", chamado "Bring The Soul: Docu-Series". O material está dividido em seis episódios, que serão lançados semanalmente a partir de 27 de agosto. A série documental poderá ser assistida na plataforma Weverse.

Segundo o próprio site de lançamento, "Bring The Soul: Docu-Series" trará todas as histórias não contadas no filme homônimo lançado pelo grupo, também sobre a turnê de 2018: "finalmente revelando as histórias verdadeiras". O grupo de K-Pop também já havia lançado um documentário sobre os 40 shows que realizaram em 2017, chamado Burn The Stage.

O anúncio diz ainda que, por trás da presença espirituosa dos sete meninos, há muito trabalho para passar uma mensagem para os fãs. "Mas o senso de responsabilidade, junto com as preocupações e a ansiedade, está aumentando o peso sobre os ombros dos membros", completou a mensagem.