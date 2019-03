Bruna Marquezine revela já ter sido traída e ironiza 'surubão de Noronha'

Enquanto curtia um camarote no Rio de Janeiro, neste domingo (10), Bruna Marquezine, 23, concedeu uma entrevista a Matheus Mazzafera na qual fez algumas revelações quentes. Junto à modelo Izabel Goulart, 34, o trio jogou "Eu Nunca", onde precisavam confirmar ou negar frases anunciadas por Mazzafera.

Durante a brincadeira, Marquezine revelou que já se filmou fazendo sexo, beijou pessoas do mesmo sexo, ficou com duas pessoas no mesmo dia e transou no carro e na praia. A atriz também disse que já foi traída, mas não citou nomes.

Entrando no jogo, Marquezine também lançou a afirmação: "Eu nunca participei do 'surubão de Noronha' (sic)", em referência aos rumores de que atores globais se encontravam em uma festa erótica no arquipélago de Fernando de Noronha.

Izabel e Mazzafera riram, e o entrevistador comentou: "Vou encerrar assim porque se essas duas rainhas de Noronha não participaram, então ninguém participou". Marquezine completou: "Eu não posso falar que não teve, a ilha é pequena, mas não tenho controle dela totalmente. Não posso afirmar com certeza que não teve, mas nunca fui convidada. Também estou dispensando esse convite aí, que eu não tenho tanta energia".

A chegada de Marquezine ao camarote foi bastante tumultuada: ela foi a única celebridade que não usou a rampa de acesso, entrou pela porta de serviço, posou rapidamente para fotos e seguiu diretamente para dar entrevista a Matheus Mazzafera. Tanto ela quanto a amiga, Izabel, apostaram na transparência dos looks.

Apesar de todo o cuidado em torno dela, houve um momento de climão: David Brazil passou diante da entourage de Marquezine e parou para beijar Izabel Goulart e Fernanda Motta, que estavam ao lado da atriz. Discretamente, a ex de Neymar olhou para o outro lado, no melhor estilo egípcia, e eles não se cumprimentaram.

Para quem não lembra: David é amicíssimo de Neymar e estava no bonde do jogador e de Anitta, na segunda-feira passada, quando eles trocaram os beijos mais comentados deste Carnaval.