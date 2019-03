Bodinho Ioiô visita pontos turísticos do Rio de Janeiro em dia que precede desfile na Sapucaí

O mascote do Bode Ioiô, conhecido personagem da política cearense, que este ano é tema do enredo da Escola Paraíso do Tuiuti está no Rio de Janeiro. Neste domingo (3) de Carnaval, o personagem junto ao Gerson Linhares que, em Fortaleza, realizam um trabalho de educação patrimonial e turismo cultural no Centro, estão em pontos históricos do Rio de Janeiro. Os dois estão no Rio de Janeiro para desfilar pela Paraíso do Tuiuti.

A escola que elegeu o enredo "O Salvador da Pátria", sobre o Bode Ioiô, para sair na Sapucaí nesta segunda-feira (4) será a quinta a entrar no sambódromo. Na tarde deste domingo eles já estiveram na Catedral Metropolitana de São Sebastião e no Theatro Municipal.

Cearenses Gerson Linhares e o mascote Bodinho foram ao RJ para desfilar na Sapucaí, nesta segunda, pela Paraíso do Tuiuti, escola que elegeu o enredo "O Salvador da Pátria", sobre o Bode Ioiô. Aproveitando a folga antes do desfile, a dupla visita alguns pontos históricos no RJ pic.twitter.com/NerB1fIwps — Diário do Nordeste (@diarioonline) 3 de março de 2019

Para Gerson Linhares, educador patrimonial, o clima é de ansiedade pelo desfile que segundo "será belo é irá mostrar um pouco sobre esse personagens histórico do Ceará". "A gente tá fechando umas parcerias com artistas plásticos e caricaturistas do Rio de Janeiro para que no nosso retorno a gente possa implantar o Museu do Bode que vai ser ou no Centro ou na Praia de Iracema. Teremos esse museu multifacetado. A própria Tuiuti ficou de nos doar algumas peças".

História

O Bode Ioiô é personagem popular e por volta de 1920 em Fortaleza, o perambulava pela Capital, chegando a ser "eleito" vereador. O animal veio morar em Fortaleza junto a uma família de retirantes. Sem condição de criá-lo, a família o vendeu a um empresário.

O mascote do Bode Ioiô e o educador patrimonial Gerson Linhares estão no Rio de Janeiro para desfilar pela Paraíso do Tuiuti. Fotos: Fabiane de Paula

Morto em 1931, o bode foi doado ao Museu do Ceará, sendo taxidermizado logo nos primeiros anos de funcionamento do local. Hoje ele é um dos atrativos do equipamento e pode ser conferido por visitantes.

Veja o samba-enredo da Paraíso do Tuiuti em 2019:

O Salvador da Pátria

O meu bode tem cabelo na venta

O Tuiuti me representa

Meu Paraíso escolheu o Ceará

Vou bodejar lá iá lá iá

Vendeu-se o Brasil num palanque da praça

E ao homem serviu ferro, lodo e mordaça

Vendeu-se o Brasil do sertão até o mangue

E o homem servil verteu lágrimas de sangue

Do nada um bode vindo lá do interior

Destino pobre, nordestino sonhador

Vazou da fome, retirante ao Deus dará

Soprou as chamas do dragão do mar

Passava o dia ruminando poesia

Batendo cascos no calor dos mafuás

Bafo de bode perfumando a boemia

Levou no colo Iracema até o cais

Com luxo não! Chão de capim!

Nasceu muderna Fortaleza pro bichim

Pega na viola, diz um verso pra iô iô

O salvador! O salvador! (da pátria)

Ora meu patrão!

Vida de gado desse povo tão marcado

Não precisa de dotô

Quando clareou o resultado

Tava o bode ali sentado

Aclamado o vencedor

Nem berrar, berrou, sequer assumiu

Isso aqui iô iô é um pouquinho de Brasil



Com informações da repórter Roberta Souza enviada ao Rio de Janeiro