Bodega Pé de Serra: bistrô nordestino em Fortaleza

Ambiente climatizado estilo bistrô, com decoração regional e o gostinho do sertão fazem parte da proposta do restaurante Bodega Pé de Serra. O negócio começou na cidade de Quixadá, em 2009, mas desde 2017, atua em Fortaleza também.

“A ideia da Bodega Pé de Serra, inicialmente, era somente comercializar os produtos pé de serra (cortes de ovinos e caprinos), mas, devido à insistência de muitos clientes, passamos a trabalhar como bistrô regional”, explica Sérgio Botelho, proprietário do restaurante.

Sérgio Botelho, proprietário do Bodega Pé de Serra.

No cardápio, destacam-se pratos como a panelada, a buchada de cordeiro, a galinha caipira e o carneiro na cerveja. “Todas são criações originárias do restaurante Pé de Serra em Quixadá e apenas replicadas aqui”, afirma Sérgio Botelho.

Além da gastronomia regional, a casa oferta cachaças especiais geladas e cervejas puro malte. “A diferenciação da bodega é a qualidade em pratos regionais e o estilo regional e simples, remetendo a lembranças do sertão nordestino”, avalia.



Serviço:

Bodega Pé de Serra

Avenida Engenheiro Santana Júnior, 1133, Loja 2, Papicu – Fortaleza (CE), 60175-690

Contato: (85) 98898.7087

Funciona de terça a sexta de 10h às 18h; sábados e domingos de 9h às 17h