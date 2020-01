Big Fone tocará em shopping de Fortaleza e Juazeiro do Norte

O Big Brother Brasil 2020 está chegando e a TV Verdes Mares preparou uma surpresa para os telespectadores cearenses. Com o objetivo de divulgar a 20º Edição, no dia 18 de janeiro, das 16h às 20h, o telefone do BBB20 tocará no Shopping Parangaba, em Fortaleza, e no Cariri Garden Shopping, em Juazeiro do Norte.

Assim como acontece no programa, quem atender a chamada poderá ser premiado. Qualquer pessoa que estiver nos shoppings poderá atender ao Big Fone para sentir um pouquinho da emoção que os participantes vivenciam no reality e ainda levará um brinde exclusivo.

O horário exato das ligações será surpresa, então é preciso estar no local para tentar a sorte.

Serviço

Local em Fortaleza: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba)

Local em Juazeiro do Norte: Cariri Garden Shopping (Av. Padre Cícero, 2555, Triângulo)

Dia: 18 de janeiro (sábado)

Horário: de 16h às 20h