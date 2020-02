Bianca Andrade confessa reaproximação com Diogo Melim

A empresária Bianca Andrade participou do programa Se Joga (TV Globo) na última quinta-feira (27) e revelou que está conversando com Diogo Melim, mas que o ex-casal ainda não reatou o relacionamento. "A gente não conversou muito. Ele é uma pessoa extremamente incrível. Ele com certeza não vai me julgar por uma coisa. A gente vai conversar e o que tiver de ser será", contou.

Diogo Melim apagou as fotos com Boca Rosa nas redes sociais após aproximação entre ela e Guilherme dentro do BBB20. O cantor também não participou da plateia do programa na noite em que a empresária foi eliminada. Durante uma festa do líder, Bianca confessou que estava com vontade beijar o colega de confinamento.

Bianca afirmou no Se Joga que não se apaixonou por Guilherme dentro da casa e que a aproximação dele aconteceu em um momento em que ela estava isolada no jogo. "Eu estava muito sozinha, principalmente quando houve a questão de separar homens e mulheres. Eu olhava os rapazes e ficava muito mal em ver uma pessoa ser totalmente cancelada. O Guilherme foi um dos únicos que me fazia companhia", explicou.

A empresária também contou no programa suas apostas para os vencedores do BBB20. Para ela, Flayslane será a campeã do programa. "A Flay é muito verdadeira e não ambiciosa. Ela se joga e faz tudo o que faz [risos]. Além disso, ela tem um coração muito grande. Vejo uma luz, uma coisa diferente", disse.