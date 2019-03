Quem foi eliminada do BBB 19 no paredão desta terça-feira (12) foi Tereza. Ela foi eliminada após receber 5 votos da casa. Já Hariany teve 3 votos e Alan e Carolina foram salvos do paredão.

Tereza recebeu votos de Paula, Carolina, Gabriela, Rízia e Alan. O oitavo paredão do BBB 19 teve um formato inédito com a participação de 4 pessoas.

Durante a saída, Tereza ficou bastante emocionada e agradeceu aos brothers.