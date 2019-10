Banda The Hellacopters faz show em Fortaleza

Uma das bandas de hard rock mais populares dos anos 2000 desembarca em Fortaleza para única apresentação. Em 2020, O The Hellacopters realiza um giro pela América do Sul e faz show no dia 15 de março no Órbita Bar. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 132 (Pista social) e R$ 112 (Pista meia).

A última passagem dos suecos pelo Brasil foi em 2003. Além da Capital cearense, o grupo comandado pelo multi-istrumentista Nicke Andersson (Entombed, Death Breath e Imperial State Eletric) passa por São Paulo no dia 14, no Fabrique Club.

The Hellacopters tem seis discos de estúdio, entre eles "High Visibility" (2000), "By the Grace of God" (2002) e "Rock & Roll Is Dead" (2005). Além de Andersson, a atual formação conta com Matz Robert Eriksson (bateria), Dregen (guitarra), Sami Yaffa (baixo) e Boba Fett (teclado).

A lendária banda retornou aos palcos em 2017, depois de um hiato de quase 10 anos. No mesmo ano, a banda enfrentou a morte do guitarrista Robert ‘Strings’ Dahlqvist (1976-2017).



By The Grace Of God

Hopeless Case Of A Kid In Denial

Serviço:

The Hellacopters - South America Tour. Dia 15/03/2020, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Vendas online aqui.