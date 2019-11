Atriz Camila Pitanga namora artesã Beatriz Coelho há um ano, diz jornal

O primeiro namoro de Camila Pitanga com uma mulher, revelado nesta segunda-feira (11) pelo Jornal Extra, já dura cerca de um ano. A escolhida é a artesã Beatriz Coelho, que a atriz teria conhecido no ano passado, durante uma viagem a Morro de São Paulo, na Bahia. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Camila, afirmou o Extra.

Ainda conforme a publicação, em abril deste ano, Camila esteve na Europa a trabalho e a namorada a acompanhou, postando até Stories de ambas juntas. Na época, fãs especularam sobre o possível relacionamento, mas as duas se mantêm discretas sobre a vida pessoal.

A artesã mantém fechada sua conta no Instagram, apenas para amigos. Reprodução

Beatriz mantém o perfil no Instagram fechado e tem pouco mais de 400 seguidores, dentre eles Camila, a atriz Bruna Linzmeyer e o escritor e designer André Carvalhal.

O romance entre a atriz e a artesã chegou aos Trending Topics do Twitter nesta segunda-feira (11). Este seria o primeiro relacionamento de Camila Pitanga com uma mulher. O último namoro público da atriz foi com o músico Rafael Rocha.