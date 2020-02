Artista de Juazeiro do Norte, Rique Ricco ganhou visibilidade homenageando Anitta e outros famosos

Um presente de fã transformou a vida do cearense Rique Ricco, natural de Juazeiro do Norte. É assim que ele gosta de definir o início da carreira ao relatar a primeira peça produzida por ele, em 2015, como artista: um quadro da cantora Annita feito com um lençol velho e madeiras. Hoje, o jovem de 25 anos, que se mudou para São Paulo em 2020, colhe os frutos do trabalho que ganhou visibilidade logo após a cantora divulgar imagens da sala de casa. "Depois de ver que ela tinha utilizado como decoração, fiquei muito grato", contou em entrevista ao Verso.

Atualmente, ele utiliza o Instagram para divulgar os produtos artísticos. Na lista das últimas postagens, estão as imagens da apresentadora Ana Hickmann e da cantora mexicana Anahi com o filho.

Mas a história de Rique com as formas é de longa data. Desde pequeno, ele tem paixão por desenhar e, na época, os pôsteres dos filmes lançados na locadora de vídeo mais próxima de casa eram as grandes inspirações. Já em Recife, onde morou com a família de 2011 a 2020, chegou a tentar dois cursos de ensino superior, mas veria mais tarde a real necessidade de caminhar para a imersão nas artes plásticas. "Desde criança, minha ligação com a arte era assim muito forte. A pintura em si veio dessa forma inesperada e acabei utilizando minhas técnicas de desenho para isso", inicia.

O contato com as celebridades também foi outro propulsor para a carreira. Assim, Rique resolveu homenagear alguns dos artistas que admira. Silvio Santos, Xuxa, Anitta, Fátima Bernardes, Pabllo Vittar e Paulo Gustavo, por exemplo, foram alguns dos que ganharam desenhos exclusivos feitos por ele. "Vivendo em São Paulo o meu contato com essas personalidades pode ser mais frequente, mais acessível e eu gosto bastante desse resconhecimento. Sempre acabo sendo recebido com animação e surpresa".

Inspiração

Segundo o cearense, atualmente a maior fonte de inspiração para o trabalho tem sido o pintor e cineasta norte-americano Andy Warhol. Além disso, o brasileiro Romero Britto, também conhecido por representar personalidades brasileiras, é outra fonte na qual ele busca referências. "É um cara que me influencia muito visualmente falando, em relação às cores, por exemplo. Acho o que ele faz muito legal", explica.

Sobre o futuro, Rique Ricco já começa a fazer os planejamentos. Segundo o artista, a intenção é continuar aperfeiçoando o trabalho e também ajudar quem deseja seguir pelo mesmo caminho. "Eu imagino um futuro cheio de cores. Quero poder ajudar as pessoas que batalham para ter algo reconhecido, que têm talento, mas não tem todas as oportunidades", finaliza. Para ele, o importante parece ser continuar fazendo o que gosta, além de ser reconhecido pela qualidade e empenho.