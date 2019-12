Apresentações de dança da sétima Mostra de Artes do Porto Iracema acontecem de 3 a 6 de dezembro

Os quatro projetos do Laboratório de Dança 2019 do Porto Iracema das Artes apresentam a finalização de seus processos criativos na programação da sétima Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI), que acontece durante todo o mês de dezembro, na Escola e em diversos locais. As apresentações são gratuitas e serão realizadas entre os dias 3 e 6 de dezembro, sempre às 19h. A entrega de ingressos será feita na bilheteria do teatro, por ordem de chegada.

Abrindo a programação, na terça-feira (3), o projeto “RIDDIMS: um desdobramento político na estética do Dancehall”, dos artistas Erick Flor, Maria Isabel e Raffael Tomaz, apresenta o espetáculo “Baculejo”. No dia seguinte, quarta-feira (4), é a vez do projeto “Técnicas de Parkour Aplicada à Dança” apresentar o espetáculo “(Im)posições”. O grupo é composto por Tatá Tavares, Sinésia Ventura e Thiago Gabriel.

O projeto “Bonito pra Chover” apresenta trabalho homônimo, realizado pelos artistas Fabiano Veríssimo, Márcio Medeiros e Paulo José, na quinta-feira (5). As três apresentações acontecem no Teatro B. de Paiva, no Porto Dragão, sempre a partir das 19h.

Já na sexta-feira (6), a última apresentação do Lab Dança 2019 será realizada no Teatro do Dragão do Mar, também às 19h, com o projeto “Librando Bem”, de Clarissa Costa, Luciene Feitosa e Jhon Morais, que trazem espetáculo com o mesmo título do projeto.

Serviço

7ª Mostra de Artes do Porto Iracema

Dias: de 3 a 6 de dezembro

Horário: 19h

Local: Teatro B. de Paiva e Teatro do Dragão do Mar

Gratuito