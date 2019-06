Aos 88 anos, cantor João Gilberto reaparece em registro raro, ao lado de familiares

O cantor João Gilberto reapareceu em fotografia de família depois de anos recluso, sem fazer shows e distante dos holofotes. O pioneiro da Bossa Nova completou 88 anos nesta segunda-feira (10) e no dia anterior participou de uma comemoração com familiares no Rio de Janeiro.

Em um dos registros, o compositor aparece na companhia da neta Sofia, de três anos. A foto foi publicada no perfil de Adriana Magalhães, que casada João Marcelo Gilberto, filho mais velho do músico. A nora homenageou o expoente da Bossa Nova com uma publicação na rede social.

"Ontem em sua casa ele falou pra mim, para Alice (filha de Adriana de uma união anterior) e para Sofia: 'uma sorte a gente ter se encontrado nesses universos todos'", escreveu.

Adriana (nora), Sofia, João Gilberto e Alice (neta), em comemoração pelos 88 anos do cantor FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Há anos, João Gilberto optou pela reclusão. Ele não concede entrevistas e também não recebe visitas em casa, com exceção de familiares. Desde o ano passado, o cantor está sob interdição parcial e não pode ter plenitude de seus atos e direitos.

Filho do cantor, Bebel Gilberto move, desde 2017, um processo de interdição do pai. Ela justifica o pedido pela idade avançada de João Gilberto e pela situação financeira em que vive, que é precária. A ação tinha o objetivo de afastar Cláudia Faissol, ex-companheira do músico, do controle da vida do músico.

O cantor chegou a ser despejado do apartamento em que vivia no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, por dever anos de aluguel. Hoje, ele vive em apartamento emprestado na Gávea.