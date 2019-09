Anitta volta às redes sociais após uma semana e diz que as pessoas estão loucas na internet

A cantora Anitta, 26, voltou às redes sociais nesta terça-feira (10) após mais de uma semana em silêncio e afirmou que as pessoas "estão ficando loucas" na internet. "Negócio tão bom, que era pra todo mundo usar pro bem, mas ficam comentando a vida dos outros, fofocando, divulgando coisas que não sabem se é real".

Anitta contou em seus Stories (ferramenta do Instagram que divulga imagens por 24 horas) que ficou afastada por alguns dias por conta de um problema de saúde, mas que estava retornando hoje para se atualizar antes de fazer um novo episódio do programa Anitta Entrou no Grupo, que ela faz ao vivo no canal Multishow.

"Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos. Fui na DM (mensagem direta), abri uma conversa e uma menina postando: 'entenda a síndrome que fez Anitta parar de trabalhar'. Eu fiquei no chão. Nem minha equipe sabe o que eu tenho, não quero gente se metendo", desabafou.

A artista também falou ter recebido mensagens de internautas cobrando seu posicionamento sobre a tentativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), de censurar obras com temática LGBT na Bienal do Rio, e sobre a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, coisas que Anitta afirmou não estar a par. "Eu tenho o direito de não saber sobre alguma coisa", destacou

Cantora desabafou nos stories do Instagram

A cantora deixou de postar em suas redes sociais pouco depois de anunciar um tempo no relacionamento que tinha com o surfista Pedro Scooby, 31. "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira na ocasião.

Na semana passada, o canal Multishow não exibiu episódio novo do programa Anitta Entrou no Grupo, que estava previsto e afirmou que Anitta tinha sido diagnosticada com estafa. Em comunicado, o canal afirmou que ela estava fazendo repouso por recomendação médica.

Nessa terça, ela não especificou qualquer seria seu problema de saúde, mas afirmou que ficou sem celular ou televisão e que trocou o número do seu Whatsapp para falar apenas com a família. "Estava vendo só série, lendo livros", afirmou ela, que disse ter desabilitado novamente alguns canais de comunicação após ler esses comentários.

"Agora só aparece pra mim no Instagram foto da minha família, dos meus cachorros e instagram de humor, pra eu rir", afirmou. "Não leio mais comentário. Vou continuar me metendo e falando do assunto que eu estiver a fim, se não estiver não vou fazer. E tem um botão chamado 'deixar de seguir'. Não gostou, é só apertar", completou ela.

Anitta também falou ter recebido cobranças e ofensas de pessoas que costuma ajudar e, por isso, vai cancelar alguns desses projetos em andamento:

"As vezes é bom ser um pouco egoísta e pensar na gente. Caso contrário, chega uma hora que você está olhando pra todo mundo, cuidando de todo mundo e esquece de você."

"Estou entrando numa fase um pouco mais egoísta da minha vida . Quem mamou, mamou. Quem não mamou, não sei quando tornará a mamar nas minhas tetas, metaforicamente falando. Resolvi ficar egoísta nesse exato momento, sabe Deus quando eu volto a ser a trouxa que era antes. Espero que nunca", concluiu.