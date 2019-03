Anitta nega beijo em Neymar durante Carnaval no Rio de Janeiro

Após a repercussão de que teria sido flagrada aos beijos com Neymar em camarote do Rio de Janeiro, Anitta resolveu se pronunciar no Instagram e negou o envolvimento com o jogador brasileiro. Em uma série de vídeos nos Stories, ferramenta da rede social, a cantora explicou que as informações não são verídicas e apenas aproveitou a festa ao lado dele na noite de segunda-feira (4).

"Eu sou amiga do Neymar há muitos e muitos anos. Não é só porque as pessoas se cruzam nos lugares que elas são amigas não. Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço, ela foi no meu trio porque meu assessor de imprensa é grande amigo dela. Não tem nada contra ela, nem contra ninguém", afirmou.

Sobre os beijos relatados, a artista contou que não teriam acontecido com nenhuma outra pessoa. "Infelizmente não peguei ninguém. Acordei, inclusive um pouco com raiva porque saí no zero a zero", brincou.

Queixa

A cantora carioca se queixou da atitude de David Brazil, que alimentou a fofoca em suas redes sociais. "O único que perdeu a linha foi o David [Brazil] de botar aquela legenda nada a ver, mas não vem me meter em briga dos outros, não", comentou Anitta.

David Brazil estava no camarote ao lado dela e de Neymar e publicou fotos dos dois com as legendas "segura esse casal, Brasil" e "também estou passado".

Com Agência Estado*