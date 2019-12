Anitta celebra natal com a família e recebe presente da sobrinha Letícia

Anitta usou as redes sociais para compartilhar o presente natalino que ganhou da sobrinha Letícia. A filha do irmão da cantora, Felipe Terra, presentou a artista com uma caneca com a frase "Te amo, tia Larissa". Anitta e Letícia se conheceram esse ano, após a cantora descobrir que tinha mais um irmão de sangue, filho de Mauro Machado, pai da artista.

Letícia é filha de Felipe Terra. Reprodução/Instagram

Felipe Terra é fruto de um relacionamento que Mauro teve antes de se casar com Miriam Macedo, mãe de Anitta. O parentesco foi confirmado por meio de um teste de DNA. Nas redes sociais, Anitta revelou que Felipe não havia procurado os familiares por medo de ser julgado como oportunista.

A cantora falou que antes do resultado do exame ela já estava em contato com o irmão. No dia 28 de outubro, Anitta teve o primeiro encontro com Felipe. As fotos do momento foram compartilhadas no perfil do Instagram do pai da artista.