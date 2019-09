Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do Mais Você nesta sexta-feira (13) com um figurino ousado. A apresentadora usou réplica de um vestido da cantora estadunidense Beyoncé. O look cheio de pedrarias e com recortes ousados foi escolhido para falar sobre o trabalho de bordadeiras.

Nas redes sociais, a loira rapidamente entrou para os assuntos mais comentados.