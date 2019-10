'A Vida Invisível', de Karim Aïnouz, é premiado em festival de Cinema na Espanha

A Vida Invisível, dirigido por Karim Aïnouz, recebeu neste sábado (26) o prêmio Espiga de Prata, o segundo mais importante da Semana Internacional de Cinema (Seminci), realizado na cidade de Valladolid, na Espanha.



A obra tem no elenco Fernanda Montenegro, que interpreta a Eurídice Gusmão nos dias atuais, enquanto Carol Duarte dá vida a personagem nos anos 1950. Gregório Duvivier e Julia Stockler são outros destaques.

O longa, que representará o Brasil na disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro, tem data prevista para lançamento no país em 21 de novembro deste ano.



Carol Duarte e Julia Stockler, além disso, dividiram o prêmio de melhor atriz no Seminci. Levan Gelbakhiani, por sua vez, foi escolhido o melhor ator, pela atuação em And Then We Danced, da Geórgia, que mostra as dificuldades encontradas pelos homossexuais no país, de ferrenha moral ortodoxa.



O flime Öndög, do diretor chinês Wang Quan'an, conquistou a Espiga de Ouro, prêmio máximo do festival. A obra, ambientada nas estepes da Mongólia, também foi reconhecido pela melhor fotografia, que ficou a cargo de Aymerich Pilarsky.