9 restaurantes em Fortaleza que oferecem serviços de delivery durante a quarentena

Com o início do período de quarentena voluntária, é normal bater aquela dúvida do que comer no almoço ou jantar, principalmente porque a opção de sair de casa deve ser descartada. As idas ao supermercado também foram diminuídas, o que reduz as alternativas de pratos feitos em casa. Pensando nisso, alguns restaurantes da Capital fortaleceram o sistema de entregas e estão dispondo todo o cardápio para que o cliente possa se alimentar sem correr riscos.



Ancho Gastrobar

Ancho: Os mais pedidos são os espetinhos acompanhados de baião

O delivery do Ancho Gastrobar engloba o cardápio original e a lista de executivo. Os pedidos de almoço são entregues apenas aos sábados e domingos, mas o jantar está garantido todos os dias. Os mais pedidos são os espetinhos, nos sabores picanha suína, frango com bacon, linguiça, carne, frango e bife ancho, na maioria das vezes acompanhados de baião. Os queridinhos são o suíno laqueado no molho barbecue com arroz, farofa, vinagrete e purê, e a famosa feijoada. O restaurante atende os bairros Aldeota, Meireles, Papicu, Cidade 2000, Patriolino Ribeiro e Praia do Futuro. Os valores de taxa de entrega vão de acordo com o bairro. Os pedidos podem ser feitos por aplicativos, redes sociais, Whatsaap e telefone.



Endereço: Rua Andrade Furtado, 2041, loja 8, Cidade 2000

Telefone: (85) 99970.0098

@anchooficial

Bodega Pé de Serra

O restaurante tem como carro-chefe a culinária regional

Na Bodega Pé de Serra, o carro-chefe são os pratos regionais, como a galinha caipira, a panelada e a buchada, além dos cortes exclusivos de cordeiro. Quem gosta de uma boa comida caseira, pode fazer o pedido por meio de aplicativos ou telefone. Os bairros atendidos são Aldeota, Meireles, Papicu, Cocó, Varjota e Mucuripe.

Endereço: Av. Engenheiro Santana Júnior, 1133, Loja 02, Papicu

Telefones: 98898.7087, 99619.2895

@bodegapedeserraoficial



Carneiro do Ordones Original

O local oferece diversas opções de compra, desde delivery a drive-thru

O cardápio do Carneiro do Ordones Original está todo disponível para os clientes fazerem seus pedidos. As entregas funcionam todos os dias e, para solicitar, basta entrar em contato por meio de aplicativos, redes sociais ou telefone. O diferencial do restaurante é o sistema de Drive Thru, no qual o consumidor pode fazer o pedido e esperar por ele no próprio carro. A comida sai fresquinha, sem demora. Uma opção bastante pedida é a promoção de almoço do prato para uma pessoa, no valor de R$10,99. O cliente pode escolher entre peixe, frango, salada, arroz branco, feijão, almôndegas e carne. Mas claro que não é só isso. Os já conhecidos carros-chefe da casa, como carne de sol, maminha e carneiro, continuam entre os principais pedidos. O restaurante atende todos os bairros de Fortaleza.

Endereço: Rua Azevedo Bolão, 621, Parquelândia

Telefone: (85) 3048.4550

@carneirodoordonesoriginal



Doce Gula

Os kits de festa são os mais pedidos

Todos os produtos da casa estão sendo oferecidos no delivery. Os principais pedidos são os kits de festa, compostos por torta, salgados e refrigerante, e os salgados vendidos separadamente, que são o carro-chefe da Doce Gula. Os atendimentos são feitos a toda a grande Fortaleza. Os clientes podem fazer os pedidos por telefone, Whatsapp e Instagram.

Endereços: Rua Leonardo Mota, 1500, Aldeota

Av. Oliveira Paiva, 1580, Cidade dos Funcionários

Whatsaap: 98836.7259, 98651.3278

@docegulaconfeitaria_



Lanlan Salgaderia

Os salgados e as opções de nomes criativos dominam os pedidos

O cardápio completo da Lanlan está disponível para os pedidos durante todos os dias. Além dos lanches comuns, coxinhas de tamanho normal e mini, coxão de frango e pizzas, o local investe em pratos com nomes bem diferentes, que inclusive estão entre os mais queridos. São eles: o José Walter, feito com alcatra, molho de churrasco e empanado com farinha panko; o Rústico, feito com frango desfiado, queijo coalho, milho, coentro e cebolinha; e a Maria Bonita, que leva carne do sol, requeijão e empanado com farinha panko. As entregas são feitas para a maioria dos bairros da cidade e para Maracanaú. Para pedir, basta contatar alguma das lojas (Montese, Maraponga, José Walter, Aguanambi, Aldeota, Oliveira Paiva, Messejana, Maracanaú), via telefone, aplicativo, Instagram ou Whatsaap.



Contato:

981791965

@lanlanoficial

Noélia Doces e Salgados

A torta especial de morango é a preferida do público

Todos os produtos da loja estão sendo ofertados no delivery, incluindo as encomendas, kits de festa, salgados e fatias de torta, que têm como preferidas do público a de banana e especial de morango. Todos os bairros da cidade são atendidos pelas entregas, com taxa, mas os mais afastados devem respeitar um valor mínimo de compra. Os pedidos podem ser feitos por aplicativo ou telefone.

Endereços: Rua Dom Expedito Lopes, 2580, Dionísio Torres

Rua Antônio Correia Lima, 3446, Montese

Rua Lídia Brigido, 390, Parque Manibura

Telefones: (85) 3239.2739, (85) 3036.7650, (85) 3239.2739

@noeliadocessalgados



Ordones Steak and Burguer

As entregas são feitas todos os dias para a maioria dos bairros de Fortaleza

Hambúrgueres, sanduíches, carnes, acompanhamentos e opções de almoço estão na lista do delivery do Ordones Steak and Burguer. As entregas são feitas todos os dias, a partir das 10h30, para a maioria dos bairros de Fortaleza. Os carros-chefe e mais queridos dos clientes são o carneiro assado na brasa e a variada seleção de hambúrgueres. As vias de pedidos são o telefone, aplicativos e Instagram.



Endereço: Rua Frei Mansueto, 1185, Varjota

Telefone: 3093.5225

@ordonessteakburger



Puro Açaí

As opções vão além do açaí tradicional

Não são só as refeições e os lanches que entram nos deliverys disponíveis. Para quem não consegue ficar longe de um bom açaí, a loja tem mais do que isso. O serviço engloba o mix completo: açaí, cupuaçu, cremes de leite, tapioca e morango, além de açaí diet. O Puro Açaí atende toda a cidade, com várias sedes espalhadas, e tem Eusébio, Maracanaú e Caucaia como representantes da região metropolitana. A solicitação é feita por telefone, aplicativos ou pelo Instagram.



Endereço: Av. Godofredo Maciel, 2191, Maraponga

Telefone: 3021.1918

@puro.acai

Sóbolo

As opções caseiras são as preferidas dos clientes

Todas as opções de brownies e bolos caseiro, a exemplo de bolo pudim, bolo mole, mesclados, nata queijo e nata goiaba podem ser adquiridos pelos clientes do Sóbolo durante a quarentena. Mas o maiores destaques do cardápio são os Afogadinhos, opções que levam cobertura extra, como o de cenoura trufado com cobertura extra de chocolate. Só de ler já dá água na boca, não é? Os pedidos contemplam apenas os bolos inteiros e podem ser entregues para toda a cidade. As solicitações são feitas via telefone, Whatsaap e redes sociais.

Endereço: Av. Santos Dumont, 1825, Aldeota

Telefone: (85) 3879.4555

Whatssap: 99824.9059

@sobolo_ce