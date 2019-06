6 filmes infantis para assistir nas férias; veja datas de estreias

O período de férias escolares está chegando e a programação para curtir com os filhos é extensa. Para aqueles que gostam de aproveitar nas telonas, entre os meses de junho e julho, estreiam seis filmes para crianças e adolescentes. Apesar de tématicas voltadas para esse público, estreias como "O Rei Leão" e "Turma da Mônica - Laços" resgatam memórias afetivas de adultos.

A continuação da história dos bonecos Buzz Lightyear e Woody chega aos cinemas nesta quinta-feira (20). Outras sequências esperadas são as de "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" e da última versão de "Homem-Aranha".

Confira lista completa:

20 de junho

Toy Story 4

Woody agora morando na casa da pequena Bonnie, que tem um novo brinquedo favorito: Forky, construído pela pequena e baseado em um garfo de verdade. Ele, no entanto, foge de casa, pois não quer ser um brinquedo. O cowboy vai, então, em busca dele e reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

27 de junho

Turma da Mônica - Laços

Dirigido por Daniel Rezende, o filme mostra a famosa turminha em busca de Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto) que desapareceu. Juntos, Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) vão viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

A sequência da história do cão Max e de seus amigos mostra as vidas dos animais quando os donos saem de casa. Após conhecer o irmão Duke, o cãozinho terá de se acostumar com o novo integrante da família.

04 de julho

Homem-Aranha - Longe de casa

A continuação da história do Homem-Aranha traz Peter Parker (Tom Holland) sendo surpreendido por uma visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson), quando o menino está em uma viagem na Europa com os amigos do colégio. Ele, então, é convocado para mais uma missão: enfrentar os vilões e a aparição do enigmático Mysterio (Jake Gyllenhaal).

11 de julho

A Pequena Travessa

Lilli Susewind (Malu Leicher) tem a habilidade de falar com animais e guarda este segredo com a família. Mas, decide quebrar o silêncio quando conhece Jess (Aaron Kissiov), um menino divertido e misterioso. Juntos, os dois precisam achar o filhote de elefante que foi roubado do zoológico.

18 de julho

O Rei Leão

A versão live-action do clássico filme da Disney traz Simba (Donald Glover), um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Mas, seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) prepara uma armadilha e Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba foge, onde encontra amigos que o ensinam a ter prazer pela vida.