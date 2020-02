Moda no Carnaval: estética dos anos 1980 inspira produções fashionistas

Na década em que tudo era possível, as Frenéticas cantavam lemas que inspiram até hoje. No clima 80’s tropical, o Carnaval bate à porta e inspira produções que misturam cores, brilho, estampas botânicas, animal print e muito glow

Dance sem parar: união do brilho com o crochê faz um mix inusitado e cheio de bossa (T-shirt: Lacra Ordinária; Pochete: Catarina Mina; Acessório de cabeça: Jomara Cid; Macacão: acervo

Solte suas feras: O animal print ganha cada vez mais espaço nos looks e o Carnaval pode ser uma ótima oportunidade de experimentar as estampas (acessórios de cabeça: Jomara Cid; top caju: Baba; short vermelho: Ahazando; top zebra: Tropical Mes

Caia na gandaia: Esse é o período em que o mais é mais. Combine brilho e mix de acessórios sem medo de ser feliz (acessório de cabeça: Jomara Cid; colares e top: Tropical Mess)

Abra suas asas: As cores são protagonistas em fevereiro. Os tons primários (vermelho, azul e amarelo) combinam muito bem entre si (pochete e saia usada como kimono: Baba; top crochê: Catarina Mina; short: Azahando)

Na nossa festa vale tudo: A maquiagem pode ir além da pele e invadir cabelos e barba (kimono de crochê: Catarina Mina; Cabeça e calça de paetê: acervo pessoal)

Eu quero ver esse corpo lindo, leve e solto: a blusa vazada libera os movimentos e permite diversos truques de styling. (vestido/blusa: Ahazando; short crochê e pulseiras: Catarina Mina)

Entre nessa festa: O mix de estampas acrescenta personalidade e pode sair do Carnaval e ir direto para o seu cotidiano. Escolha uma cor predominante (neste caso, o laranja) e se jogue na mistura (camisa: Baba; top e calça: Tropical Mess)

Vale ser alguém como eu: Estampas com temáticas botânicas ganham cores intensas em uma estética tropicália com a cara do verão. Para fugir do óbvio, una ao brilho e peças sofisticadas (acessório de cabeça: Jomara Cid; vestido: Ahazando; colares: Tropical Mess; kimono: acervo)

Leve com você o seu sonho mais louco: Ninguém quer passar calor enquanto curte a festa na rua. Tops e shortinhos são aliados, mas nem por isso precisam ser sem graça. Prints e texturas fazem a diferença, combinado com acessório poderoso. (acessório de cabeça: Jomara Cid; top: Baba; short: Catarina Mina)

Vale ser alguém Como eu, como você: No Carnaval, encontre seu bloco e se misture! (camisa caju: Baba; calça: Tropical Mess; top onça: Ahazando; short crochê: Catarina Mina)

Ficha técnica

Fotos

Voir Image (@voirimage)

Modelos

Sarah Muniz (@sarah_munizzz)

Stephanie Rios (stephanierioos)

Zé Filho (@zefilho)

Maquiagem

Karla Alexandrina (@karlaalexandrinamakeup)

Arte backdrop

Auxi Silveira (@studiodrawxi)

Produção e direção

Gabi Dourado

Styling

Gabi Dourado e Zé Filho

Looks

Ahazando (@ahazando)

Baba (@insta.da.baba)

Catarina Mina (@catarinamina)

Tropical Mess (@tropicalmessbrand)

Jomara Cid (@jomaracidchapelaria)

Lacra Ordinária (@lacraordinaria)