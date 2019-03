Grupo Arte Solidária promove mostra "Andei por Aí" na Casa Bendita

A Casa Bendita lança nesta quarta-feira (13), às 19 horas, a mostra “Andei por Aí – J. Borges" desenvolvida pelo grupo Arte Solidária. No total, são 20 peças inspiradas em criações do artista pernambucano J. Borges, considerado pelo dramaturgo Ariano Suassuna como o melhor gravador popular do Brasil. As xilogravuras foram produzidas com exclusividade para o livro “Andei Por Aí - Narrativas de uma Médica em Busca da Medicina”, de autoria da Oncologista Dra. Paola Tôrres.

Os 20 trabalhos bordados em cores e pontos diversos estão à venda, e toda a renda será destinada ao Instituto Roda da Vida, associação sem fins lucrativos que promove integração terapêutica, educação e acesso à informação a pessoas com câncer. Para tanto, utiliza terapias integrativas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pacientes oncológicos.

“Recebemos o grupo Arte Solidária com a satisfação de ser a primeira mostra realizada em nosso espaço e contar com a presença da Dra Paola Torres em um momento de autógrafo”, destaca Auxiliadora Félix, idealizadora da Casa Bendita.

Serviço:

Mostra Andei por Aí – J. Borges por grupo Arte Solidária

Data: De 13 a 24 de março de 2019

Horário: 17h às 21h

Local: Casa Bendita (Avenida Rui Barbosa, 888 – Meireles)

Informações: (85) 3093.7661, 3093.7717 e 99430.6900