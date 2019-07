Festeja 2019: 12 horas de música com estreias e retornos de cantores a Fortaleza

Fortaleza recebe pela terceira vez um dos maiores eventos de música do País. Axé, forró, eletrônico e sertanejo se juntam no palco do Festeja 2019, montado no estacionamento da Arena Castelão. A edição será marcada por estreias e retornos.

O forrozeiro Wesley Safadão participa pela primeira vez do evento no Ceará. Ao mesmo tempo, o sertanejo cearense Kadu Martins será lançado nacionalmente no Festival. Marilia Mendonça volta a Fortaleza depois de cantar na virada do ano na Capital e a dupla Diego e Victor celebra o Festeja como marco de estreia em solo cearense.

Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, as irmãs Maiara e Maraisa e Cat Dealers formam o line-up completo do festival.

A digital influencer Thaynara OG será apresentadora da edição 2019 do Festeja

"Às 17h já teremos a primeira atração no palco. Kadu Martins, novidade do cenário local que tem distribuído composições fantásticas para vários artistas nacionais. Na sequência, já teremos Wesley Safadão por volta de 18h30. Vai ser realmente uma festa com 12 horas de duração. O evento só termina às 5h", adianta o diretor do Festeja, Douglas Santos.

A cantora Marilia Mendonça se apresenta no palco do Festeja grávida do primeiro filho. Ao Verso, ela comentou a boa relação com Fortaleza. "Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito especial por todo o Nordeste. No começo da minha carreira, fiquei durante muito tempo fazendo shows no Nordeste e foram vários em Fortaleza. O povo do Ceará foi que fez Marilia Mendonça ganhar o Brasil aos poucos e eu sou eternamente grata por isso", conta a cantora sertaneja. Marilia revela que criou um laço com a cidade, tendo um lugar preferido.

"Recentemente eu estive em Fortaleza com o 'Todos os Cantos', projeto que estamos gravando por todo Brasil e o show foi em um lugar lindo que eu não conhecia, a Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Realmente foi um dos lugares mais bonitos que gravamos até hoje e a galera pode conferir, ver que eu tenho razão, assistindo o vídeo de 'Sem Sal', faixa inédita que gravei na cidade".

A relação de Marilia Mendonça com o Ceará também entra no mérito composição. A sertaneja tem importantes músicas no repertório, como a recente "Sem Sal", assinada pelos cearenses Junior Gomes, Benicio Neto e Renno. "Eu tenho uma relação de amizade mesmo, com todos eles. Eu comecei na música compondo e sei da importância que esse processo tem para o sucesso de uma música e do próprio artista. Todo a repercussão e o sucesso que o 'Todos os Cantos' já alcançou, eu dedico aos compositores desse projeto".

Revelação

O Festeja 2019 será marcado pela estreia de um cantor fortalezense. Com apenas 18 anos, Kadu Martins tem raízes no bairro Monte Castelo e iniciou a carreira musical por meio das composições. Aos 16 anos conseguiu emplacar a primeira letra, o forró "Encachaçada", que fez sucesso na voz de Zé Cantor.

Ele também escreveu para Jorge e Mateus (Vale Por Dez), Xand Avião (Vai e Volta), Solange Almeida (Só Voltou pra Dar o Troco) e Felipinho em participação com Léo Santana (Você Chegou). Para animar o público, o cearense promete novas composições. Atualmente, ele trabalha as canções "Crise de Saudade", "Unfollow", "Tira Gosto", "Anti Corpos" e "Análise aí".

Mesmo novo no cenário musical, Kadu carrega inspirações em nomes conhecidos da música sertaneja. E isto fica bem evidente nas apresentações que faz em casas noturnas de Fortaleza.

"No meu show tem de tudo. Toco tanto forró quanto sertanejo. Hoje, a música é uma mistura. Eu também tenho um bloco só de Chitãozinho e Xororó e Leandro e Leonardo", afirma.

Na produtora Workshow Nordeste, o jovem agora faz parte do mesmo casting de grandes nomes do sertanejo como Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Naiara Azevedo, Marcos e Belluti, Jads e Jadson, Kleo Dibah, Breno e Caio César e Luiza e Maurílio.

Kadu conta que a relação com a produtora surgiu após apresentações na casa de shows Austin Pub, em Fortaleza. "Sou cantor residente dessa casa. Esses espaços funcionam como vitrine que todo mundo quer participar. Os diretores da produtora assistiram uma apresentação e gostaram", explicou o cantor.

Kadu Martins será o primeiro artista a se apresentar no palco do Festeja 2019. O fortalezense de 18 anos estreia nos palcos depois de emplacar composições

Kadu Martins diz sentir um "frio na barriga", para o que ele considera ser o maior evento da carreira. "Acho que o meu maior show que fiz teve 3 mil pessoas. O Festeja é muito maior. Sou fã de todo mundo que irá se apresentar", afirma o jovem cantor.

Ao mesmo tempo que divulga o primeiro EP da carreira, Kadu está editando o primeiro DVD de divulgação. O Festeja, produzido pela Workshow, é um festival itinerante com agenda extensa, ultrapassando 30 edições por ano. Em 2017, foi o primeiro evento do segmento a cruzar fronteiras, com apresentações na América do Norte e também no continente europeu.

Neste ano, o evento já possui programação agendada para Curitiba e Belo Horizonte.

Serviço

Festeja Fortaleza 2019

Às 16h, no estacionamento da Arena Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 2901, Castelão). Ingressos: De R$ 50 a R$ 370. Vendas no site Meu Bilhete e na bilheteria instalada na entrada do Festival.