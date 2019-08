Edisca abre 125 vagas para crianças e jovens de Fortaleza e promove seleção nesta sexta

A Edisca – Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente realiza novo processo seletivo para meninos e meninas da faixa etária de 8 a 17 anos, dando a oportunidade de ingressarem na escola ainda em 2019 para todo o processo de formação educacional. No total são 125 vagas e a seleção acontece nesta sexta-feira, dia 23, às 8 horas e às 14 horas, na sede da Edisca, na rua Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309 – bairro Água Fria.

Os interessados em participar da seleção precisam estar inscritos no Cadastro Único; matriculados em alguma escola da Capital ou já ter concluído o ensino médio, com comprovação de baixa renda, tendo renda familiar per capita de até meio salário mínimo, e que sejam moradoras de alguma das seguintes comunidades atendidas pelo projeto: Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Barroso, Grande Bom Jardim (Canindezinho, Siqueira, Granja Lisboa, Bom Jardim, Bom Sucesso), Praia do Futuro, Cais do Porto, Vicente Pinzón, Dendê, Conjunto Alvorada, Sapiranga, Jardim das Oliveiras e Edson Queiroz. Para a seleção desse semestre, das 125 vagas, 75 vagas serão para o período da manhã e 50 para a tarde.

No ato da seleção, o responsável pelo candidato deve apresentar identidade ou cópia da certidão de nascimento e o aluno deve estar portando trajes que permitam a sua livre movimentação durante a audição. O momento será dividido em três níveis de dificuldades, distribuídos de acordo com a faixa etária de cada aluno, sendo eles avaliados pela coordenação motora, flexibilidade, lateralidade, ritmo e desenvoltura corporal.

Serviço

Seleção 2019 para novas turmas EDISCA

Data: 23 de agosto

Local: Sede Edisca (Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309, sede da ONG, no bairro Água Fria)

Horário: 08h às 14h

Informações: (85) 3278.1515 / 98869.1180

Gratuito