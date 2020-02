Delineado estilo gatinho é a aposta da estação com aplicações variadas

Você certamente já teve alguma dificuldade na hora de fazer o traço do delineado com precisão, principalmente se ele for no estilo gatinho, um clássico da maquiagem que está super em alta. Por isto, não se pode desistir na primeira tentativa.

A prática, ainda é o melhor método para quem deseja reproduzir a técnica sem erro e, acredite, depois de pegar o jeito, os produtos para fazer a make jamais faltarão na sua nécessaire.

Para facilitar a vida dos iniciantes, o mercado da beleza vem investindo em diversas opções de cosméticos. Os consumidores já podem escolher entres os delineadores líquidos, em gel ou em caneta, os quais apresentam variações de pincéis para a aplicação.

As maquiadoras Líbia Sales e Karla Alexandrina atestam a praticidade da caneta delineadora, especialmente para a maquiagem profissional. "Sou de fases! Só trabalhava com gel, mas agora descobri uma caneta à prova d'água que é maravilhosa. Estou usando direto", afirma Karla.

Já a estudante de jornalismo, Natália Gonçalves, diz que prefere o delineador líquido, mas não descarta a oportunidade de usar outras alternativas. "Tenho bastante curiosidade em usar a versão em gel, mas por não ter tanta prática, receio não me adaptar", revela.

Apesar das múltiplas preferências, as três concordam que outros materiais podem ser usados para reproduzir o efeito do delineado, tanto na automaquiagem, quanto na make profissional.

Variações

Líbia Sales destaca três formas de aplicação: com lápis, batom ou glitter. Para substituir o delineador, o lápis pode ser uma opção de efeito semelhante, porém com mais versatilidade por permitir fazer o esfumado. Já com o batom, é possível ousar nas cores, especialmente para as festas de Carnaval. "Pode ser feito com a ajuda de um pincel chanfrado (com cerdas cortadas na diagonal)", diz.

O traço do delineado também pode ser reproduzido com efeito esfumado FOTO: LIBIA SALES

Mas, para quem prefere fazer com glitter, o truque é simples: "Faz o traço com o delineador normal, depois aplica cola de glitter por cima e coloca o brilho". Uma sugestão para manter o "glow" no look é colar pedrinhas na pálpebra ou nas têmporas. Fica a dica para o Carnaval!

Segundo a maquiadora, as makes que vão bombar na folia de fevereiro trazem traços coloridos, principalmente nos tons neons. No restante do ano, a tendência é o tradicional preto, seja esfumado ou mais marcado. Independentemente da escolha, muito cuidado para não prejudicar os olhos.

A tendência para o Carnaval é o delineado colorido FOTO: LIBIA SALES

Continua achando difícil? Para a estudante Natália existe alguns truques que facilitam a produção da sua make predileta. "Uma das minhas técnicas preferidas para fazer o delineado é com sombra. É a forma mais simples, principalmente quando quero sair do comum e ousar nas cores", explica.

Líbia lembra que se pode apostar no delineado sem medo, com destaque para a técnica "cut crease". Este estilo consiste em um recorte feito com corretivo na pálpebra móvel para realçar o contraste das cores da sombra. Neste caso, é fundamental a aplicação do traço normal, do gatinho ou do esfumado.

Por outro lado, Karla prefere apostar em uma maquiagem básica para usar o traço. "Uma make mais limpa, sem muita informação, basta colocar o delineador e ele já comunica tudo!", diz. Outro fator que influencia na hora de fazer o delineado é o formato do olho.

Karla indica, para quem tem pálpebra gordinha e olhos pequenos, fazer um "delineado bem largo que vá além da pálpebra móvel e que possibilite ver mesmo com o olho aberto". Já Líbia aposta no "delineado mais fininho, para não diminuir mais o olho".

Prática

Iniciantes ainda podem contar com o truque da fita adesiva. Basta apoiá-la no canto do olho e colá-la na direção que deseja fazer o traço do gatinho. Aqui, o desafio é só alinhar a fita na mesma direção dos dois lados, mas nada que um bom treino não resolva.

Aliás, praticar, nesse caso, é essencial. Mas desapegar e entender que errar faz parte do processo, também. "Eu ainda tenho dificuldades. Acho que tem duas maneiras para que o delineado fique bom. A primeira é sorte, e a segunda é prática. Se você pratica, vai pegando jeito e o resultado fica do jeitinho que desejar", diz Natália.

Um passo muito importante para conseguir o resultado perfeito é experimentar os produtos com os quais há maior identificação e facilidade no momento da aplicação. Agora, respira fundo, pega um espelho e arrasa no gatinho!