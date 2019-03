"Cine Holliúdy 2" chega aos cinemas na próxima semana

Como se diz no linguajar cearense, o sucesso "medonho" do primeiro Cine Holliúdy (2013) impulsionou a realização de uma "trilogia involuntária", conforme frisa o diretor Halder Gomes. Depois de "Shaolin do Sertão", "Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral" entra em cartaz no circuito de cinemas a partir do próximo dia 21 de março. Nesta quarta (13), Halder e parte do elenco do longa-metragem receberam a imprensa em entrevista coletiva, para marcar a pré-estreia do novo longa-metragem.

Em entrevista ao Verso, Halder Gomes recapitulou a saga de Francisgleydisson, o personagem principal da trama, desde Cine Holliúdy 1. "No primeiro, a gente falou da morte dos cineminhas do interior e, no Shaolin, dos videocassetes, como uma forma de suprir aqueles fãs órfãos dos filmes de gênero. Agora, o Cine Holliúdy 2 vai pra 1980, quando o Francisgleydisson fecha a sua sala e resolve se reinventar, como uma forma de manter viva a paixão pelo cinema", observa o diretor.

No novo longa, o protagonista, interpretado pelo ator cearense Edmilson Filho, cisma de fazer um filme de ficção em Pacatuba (CE), "baseado em histórias mirabolantes de disco voador, que a gente tem de ruma aqui no Ceará", complementa o diretor Halder Gomes.

Para Edmilson Filho, Francisgleydisson é o personagem de sua vida (interpretado desde as filmagens do curta "Cine Holliúdy - O Astista contra o Caba do Mal", 2004). Em "Cine Holliúdy 2", o protagonista é o mesmo "apaixonado pelo cinema, sonhador, atrapalhado. Um cara de coração bom, criativo pra caramba. E nesse filme agora a criatividade dele está muito exposta, ele se torna um diretor de cinema. No 2, ele é pai de família, o filho já está maior, tem opiniões", situa o ator.

O elenco do filme conta com a participação de Haroldo Guimarães, Miriam Freeland, Samantha Schmütz, Roberto Bontempo, Gorete Milagres e Mayra Lucas, dentre outros, que marcaram presença na coletiva.

Cearensês

Falada em "cearensês", a produção de Halder Gomes deve contar com legendas para os espectadores que não sejam familiarizados com as expressões e gírias da maneira cearense de se comunicar. No novo filme, o humorista Falcão - um especialista no vocabulário local - interpreta o personagem "Cego Isaías".

Indagado se os dois primeiros filmes da trilogia foram bem compreendidos pelo público que reside além do Ceará, Halder lembra que "Cine Holliúdy 1" foi exibido em alguns locais do Rio de Janeiro e de São Paulo já com legendas.

"A gente precisa entender essa dimensão continental do Brasil, essa diversidade de sotaques. E a legenda é um recurso muito bem-vindo, no nosso caso. Mas quem é daqui vai tirar de letra, obviamente", conclui o diretor Halder Gomes.