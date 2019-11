Baseada em uma coluna de jornal, Modern Love retrata a vulnerabilidade dos relacionamentos

Quem nunca se apaixonou? Ou simplesmente nutriu um sentimento por alguém que não seria possível explicar senão pelo afeto? Com oito episódios em sua temporada de estreia, a série Modern Love aparece como um respiro no cotidiano para renovar a fé no amor, que está sempre presente em nossas relações.

Baseados na coluna homônima do jornal norte-americano "The New York Times", cada episódio conta uma trama de amor distinta. Publicada desde 2004 e editada pelo jornalista Daniel Jones, a seção recebe histórias de pessoas famosas ou desconhecidas. O sucesso foi tanto que a coluna já se desdobrou em podcast, livro, newsletter e, agora, série de televisão pela Amazon Prime Video.

Narrativas reais

Modern Love busca desmistificar o amor para além do sentimento romântico e mostrar suas diferentes formas de manifestação, seja ao colocar pessoas de gênero, idade, cor e origem diversas, seja ao tratar as dificuldades e as vulnerabilidades que todo relacionamento afetivo passa, mas que, muitas vezes, não estamos preparados para lidar com elas.

A amizade entre uma mulher e o porteiro do seu prédio, a vida afetiva complicada de um criador de aplicativos de paquera, o amor-próprio de uma mulher aprendendo a conviver com o transtorno bipolar e a crise de um casal de meia-idade ao lidar com o relacionamento de longa data são algumas das narrativas abordadas e amarradas em um mesmo propósito: o contraste entre o desejo de amar e ser amado e o medo de falhar.

Com a intenção de aproximar ainda mais o espectador dessas histórias que já nos são tão conhecidas - não por serem nossas propriamente mas por serem tão parecidas com elas - a escolha do elenco foi minuciosamente pensada. Estrelas como Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, John Slattery e Cristin Milioti são alguns dos nomes que dão vida aos personagens da série.

Os episódios são baseados em cartas reais enviadas à coluna, porém algumas situações foram modificadas para melhor se ajustar à produção. Tais adaptações carregam ainda diferentes visões de direção, com John Carney sendo responsável por quatro episódios, Tom Hall por dois, Emmy Rossum por um e Sharon Horgan também por um.

Coragem no amor

Apesar de escancarar medos e vulnerabilidades, Modern Love utiliza as complicações das relações humanas como motivação a melhorá-las. O último episódio da temporada exprime esse sentimento de maneira sensível e clara.

Trata da história de uma senhora que, já viúva, encontra o amor novamente e investe nele com uma fé inabalável. Entretanto, por já ter passado pelos altos e baixos da vida e com a linha de chegada desta também se aproximando, aborda o amor em sua forma mais tranquila, apesar de inevitavelmente imprevisível.

De rir e chorar ao mesmo tempo, a série é de se devorar em uma única sentada no sofá. Sobre as inúmeras variações de amor e perdas, é impossível não se identificar com algum dos personagens, seja ao lembrar de um relacionamento não resolvido do passado, seja para celebrar o amor que se vive agora.

Muito mais que conquistar o amor da pessoa desejada, o autoconhecimento e o entendimento das relações humanas são compreendidos como o verdadeiro final feliz. Modern Love é um pedido por mais sensibilidade em tempos que tanto temos nos endurecido para o amor.