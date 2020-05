Setor produtivo espera retomada para início de junho

O setor produtivo espera que a reabertura gradual da economia ocorra na primeira semana de junho. Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), André Montenegro, os estudos e os protocolos de segurança já foram feitos e entregues ao governador Camilo Santana.

“O governador tem que vir com a janela de abertura já definida. Nós esperamos que volte imediatamente depois do dia 31 (de maio). A nossa esperança era retomar parcialmente a partir de hoje, mas infelizmente o decreto foi prorrogado”.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), Maurício Filizola, a prorrogação do decreto já era esperada pelo setor produtivo. Mas ele ressalta que há indicativos para a reabertura.

“Tem algo nisso tudo que é positivo, porque já há uma sinalização para o retorno do comércio. Os números estão se estabilizando e isso é um dos indicativos para a retomada das atividades. Creio que essa primeira flexibilização é esperada na primeira quinzena de junho. É o que nós aguardamos. Eu sei que vai ser de uma forma diferente, com cuidados devidos”, explica.

Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon, diz que a prorrogação deveria ter sido anunciada com a data da reabertura. “Registro o reconhecimento do poder público, mas nos sentimos um pouco frustrados por não trazer uma data da reabertura. Dava para ter essa sinalização”.