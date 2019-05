Vendas de imóveis residenciais crescem 9,7% no 1º trimestre, diz CBIC

O mercado de imóveis residenciais apresentou crescimento no País no primeiro trimestre, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27), pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A pesquisa considera dados de 23 capitais e regiões metropolitanas.

Os lançamentos aumentaram 4,2% no período de janeiro a março em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 14.680 unidades. Já as vendas somaram 28.676 unidades, avanço de 9,7% na mesma base de comparação.

Com mais vendas do que lançamentos, o estoque de imóveis caiu 8,6%, totalizando 120.422 unidades. Desse total, 24% são moradias na planta, 47% em obras e 29% prontas.

Considerando o ritmo atual das vendas, o estoque seria escoado em 13 meses. Há um ano, o patamar era de 15 meses.

"Os números demonstram um crescimento lento, mas constante", afirmou o presidente da CBIC, José Carlos Martins, em entrevista à imprensa, relembrando que o mercado vem ampliando os lançamentos e as vendas há vários trimestres seguidos.