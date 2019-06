Veículos do Governo do Estado serão abastecidos com Gás Natural Renovável

Seis veículos que compõem a frota do Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) tiveram os sistemas adaptados e agora serão os primeiros a serem abastecidos com Gás Natural Renovável (GNR). Os carros serão entregues nesta quarta-feira (18), 9h, na Companhia de Gás do Ceará (Cegás).

Para o titular da pasta, Artur Bruno, a mudança representa um avanço ambiental e econômico. Ele diz que com a adaptação haverá uma economia estimada de um tanque de combustível por veículo mensalmente.

O projeto se adequa à Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada e sancionada em 2010, e à Política Estadual de Resíduos Sólidos do Ceará, de 2016, uma vez que o aterro recebe diariamente cerca de 3 mil toneladas de resíduos sólidos domiciliares, os quais são convertidos em biogás pela ação bacteriana e purificados em planta industrial para gerar o GNR.