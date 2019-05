Valor dos aluguéis em Fortaleza é o mais baixo entre as capitais brasileiras em abril

O preço médio de aluguéis em Fortaleza é o menor em relação às demais capitais do Brasil. Entre janeiro e abril deste ano, de acordo com o Índice FipeZap, o metro quadrado (m²) foi avaliado em R$ 16,06. O maior valor foi anotado em São Paulo: R$ 37,93. Embora inserida nesta situação, a variação mensal registrou uma elevação de 1,72%. No acumulado dos últimos 12 meses, houve uma ascensão de 1,09%.

O Índice FlipZap aponta que o bairro Mucuripe tem o valor médio mais caro para locação de Fortaleza, custando R$ 20,85 o metro quadrado. Em seguida vem: Meireles (R$ 20,08), Praia de Iracema (R$ 19,57), Cambeba (R$ 18,31), Parque Iracema (R$ 18,23).

Em contrapartida, os pontos mais baratos são: Bela Vista (R$ 10,58), Planalto Ayrton Senna (R$ 10,53), Jardim América (R4 10,30), Lagoa Redonda (R$ 10) e Henrique Jorge (R$ 9,86).

No Nordeste, Recife, em Pernambuco, lidera com o valor mais alto da (R$ 27,79). Logo em seguida vem Salvador, na Bahia (R$20,95), e Fortaleza, no Ceará (R$ 16,04).

O levantamento aponta que, no país, São Paulo lidera com valor médio de R$ 37,93 o metro quadrado. Logo após vem Barueri (R$ 32,04), Santos (R$ 30,78), Rio de Janeiro (R$ 30,65) e Brasília (R$ 28,80).

Rentabilidade

Já a rentabilidade do aluguel dos imóveis da capital cearense registrou o pior índice do país, com 3,27%. Liderando o quantitativo, está Praia Grande, em São Paulo, que marcou 7,09% em relação aos preços médios de locação e de venda dos imóveis.