Tarifa aérea média cai 9,32% em Fortaleza e passa de R$416 para R$377 em um ano

A tarifa aérea média para voos de/para Fortaleza caiu 9,32% no ano passado. De acordo com a Agência Nacional de de Aviação Civil (Anac), os preços dos bilhetes passaram de R$416,01 para R$377,22. O resultado é reflexo do aumento da oferta de assentos para o Aeroporto Internacional Pinto Martins em 2018, quando a Gol e a Latam ampliaram o número de voos na Capital. No Ceará, a tarifa teve queda de 7,69%.

"Os resultados de Fortaleza influenciam mais diretamente os resultados do Ceará como um todo. Os aumentos de movimentação doméstica em Fortaleza foram muito fortes em 2018 e em maio tivemos mais voos da Gol, não apenas mais destinos, mas também mais frequências. Entre julho e agosto veio a Latam que também aumentou os destinos e as frequências. Então quando a gente olha hoje Fortaleza você tem uma alta disponibilidade de voos para a maior parte do Nordeste", diz o engenheiro aeronáutico Igor Pires.

Nas regiões Norte e Nordeste tem voos diretos de Fortaleza para Belém, Manaus, São Luís, Teresina, Natal, Recife e Salvador. "Hoje você tem muitos trechos desses por menos de R$150 praticamente toda semana, preços mais baratos do que um leito rodoviário. Então eu acho que essa maior competitividade entre as empresas faz com que os preços baixem", explica.

Entre as companhias, a Latam mantém o menor preço médio, de R$317,10, seguida da Gol (R$374,39), Azul (R$437,14) e Avianca (R$489,09).

Jeri e Juazeiro

A tarifa área média para voos de/para Jericoacoara subiu 4,97% entre 2017 e 2018. A praia é uma das mais visitadas do estado e o preço das passagens passou de R$694,18 para R$728,71 em apenas um ano.

O Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, no município de Cruz, a 32 quilômetros da Praia de Jericoacoara, recebe voos da Azul provenientes de Belo Horizonte (Confins) e Campinas (Viracopos). Já a Gol opera apenas de Guarulhos (São Paulo).

De acordo com a Anac, a tarifa média da Azul para voos de/para Jeri custa R$679,82, enquanto que os preços da Gol estão em R$827,98.

Conforme Igor Pires, o destino Jericoacoara se consolidou muito rápido. "Jeri saiu de dois voos por semana e chegou a ter em janeiro 12 voos semanais. As ocupações são muito altas, então esse viés de alta na tarifa é explicado pela alta demanda".

Segundo ele, o perfil do passageiro para Jericoacoara é diferente em relação aos outros destinos cearenses, como Fortaleza e Juazeiro do Norte. "Para Jeri é um perfil de viajante mais abastado que não é muito sensível ao preço da passagem", acrescenta.

O Aeroporto Regional movimentou no ano passado 89,9 mil passageiros. Nos primeiros dois meses deste ano, passaram pelo terminal 22 mil pessoas, alta de 42% em relação aos 15,5 mil passageiros movimentados entre janeiro e fevereiro de 2018.

Em Juazeiro do Norte, a tarifa teve alta de 1,79%. No aeroporto do Cariri a média das passagens mudou de R$418,97 para R$426,51, em um ano.

"Em Juazeiro o número de assentos praticamente não se alterou. Do fim de 2018 para cá começaram a rodar aviões maiores em Juazeiro, como o Boeing 737-800 e o Airbus 320. Então você tem momentos de oferta, mas mais voos em si não houve aumento. Esse crescimento do preço foi por causa da inflação mesmo".