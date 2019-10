Sine oferta 916 vagas esta semana; cargo de recepcionista é destaque

O Sine/IDT está ofertando 916 vagas de emprego esta semana em todo o Estado. As oportunidades para recepção são os destaques da vez, somando 36 vagas para recepcionista atendente, recepcionista bilíngue e recepcionista de hotel.

Além dessas, também se destacam as oportunidades para gerente, eletricista, motofretista (motoboy) e técnico em enfermagem. Juntos, essas ocupações somam 40 vagas em aberto. Para concorrer a uma dessas oportunidades, basta se dirigir a uma das unidades do Sine/IDT com carteira de trabalho e currículo em mãos.

O gerente do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues, ressalta que, além de possui conhecimento técnico e levar os documentos necessário, também é importante demonstrar interesse e força de vontade em conseguir uma vaga ao dirigir-se a uma das unidades do Sine.

"O trabalhador deve se dirigir a qualquer uma de nossas unidades com a carteira de trabalho, currículo e não esquecer de levar muita vontade para trabalhar, aquele ânimo para conseguir a sua vaga. Se possível, já vá vestido com uma roupa formal, pronto para ir para entrevista, porque muitas vezes surge a oportunidade e o candidato já vai encaminhado para o processo seletivo preparado para isso", orienta.

PCD

Entre as vagas disponibilizadas pelo Sine/IDT esta semana, 256 delas são destinas a Pessoas com Deficiência (PCD). Fortaleza é o município com a maior concentração dessa modalidade de emprego, totalizando 114 oportunidades. Maracanaú, com 90 vagas, também se destaca.

Estágio

Para os estudantes, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está intermediando alunos para cinco oportunidades de estágio, nas áreas de Engenharia Civil, Técnico em Informática e Edificações, Técnico de Segurança do Trabalho, entre outras. Os interessados devem procurar a agência de estágios da instituição.