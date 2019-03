Sest Senat abre 340 vagas em Fortaleza para curso de motorista de ônibus 

O Serviço Social do Transporte (Sest) do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) abriu, nesta quarta-feira (13), 340 vagas para curso de motorista de ônibus em Fortaleza. As aulas são destinadas apenas para cobradores que trabalham nos coletivos urbanos do Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março, no site Sest Senat. Há outras 30 vagas na cidade de Crato, Sul do Ceará.

Ofertado em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão, o curso é gratuito e permite que o profissional possa solicitar a mudança da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria B para D - necessária para dirigir ônibus. Para se inscrever, os candidatos devem comprovar o vínculo empregatício na função de cobrador, possuir CPF e se enquadrarem nas regras do Contran quanto aos requisitos de tempo para mudar de categoria.

Além das vagas em Fortaleza, o Sest Senat também está ofertando vagas no Crato, na Região do Cariri. Ao todo, em todo o País, são 46 unidades do Sest Senat oferecendo o curso para cobradores.

Mais informações

Sest Senat Fortaleza

Endereço: Rua Dona Leopoldina, 1050 – Centro

Contato: (85) 3304-4111