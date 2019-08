Sebrae realiza capacitação de empresas da Vila do Caldas

A Vila do Caldas, um dos principais distritos de Barbalha, se prepara para receber nos próximos meses um importante equipamento turístico: um teleférico. O equipamento, que está sendo implantado pelo Governo do Estado, irá ligar a Vila ao Mirante do Cruzeiro, onde é possível contemplar o Vale do Rio Salamanca e o Centro Histórico de Barbalha, e ainda ter uma vista privilegiada da encosta da Chapada do Araripe.

O novo teleférico tem capacidade para transportar até 660 pessoas por hora e deve ampliar significativamente o fluxo de turistas no município. Buscando preparar os empreendedores locais para esta ampliação da demanda, o Sebrae, juntamente com o Senac, elaborou um plano de qualificação que já está em curso e pretende ampliar e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas deste distrito, bem como fortalecer a visão empreendedora e de sustentabilidade dos negócios, com vistas na preservação das principais riquezas naturais e culturais da Vila e seu entorno.

“Queremos que estes empreendedores da Vila do Caldas possam aproveitar da melhor forma as oportunidades que surgirão a partir deste novo equipamento turístico e do crescimento do fluxo turístico que a Rota Cariri – Ceará está recebendo, mas sem destruir suas riquezas naturais”, afirmou o analista do Sebrae, Édio Callou, responsável pela ação.

De acordo com ele, as capacitações envolvem 12 empresas dos segmentos de alimentação fora do lar, hospedagem e lazer, cerca de 20 artesãos e 15 condutores de turismo locais. Estes empreendedores estão tendo acesso a ações de capacitação, como palestras, seminários, cursos, consultorias e reuniões de negócios, nas áreas de planejamento, gestão financeira, boas práticas de manipulação de alimentos, elaboração de cardápio e fichas técnicas, procedimentos operacionais padrões para hospedagem, promoção em mídias digitais, elaboração e comercialização de roteiros, orientação para o crédito, dentre outros.

Em paralelo às ações de qualificação, segundo Édio, os moradores da Vila do Caldas participaram de reuniões e seminários para a elaboração de um plano de ação que busca o envolvimento da comunidade em todo esse processo de desenvolvimento. “Deste trabalho, a comunidade já conseguiu a organização de um calendário de eventos que ocorrem na Vila e a criação de um programa de rádio semanal que trata de assuntos exclusivamente ligados ao turismo e cultura regionais, veiculado na FM local”.

Vila do Caldas

A Vila do Caldas, em Barbalha, está localizada na encosta da Chapada do Araripe a uma altitude média de 700m e distante a 12km do centro da cidade. Atualmente a Vila e seu entorno concentram uma grande oferta de restaurantes, meios de hospedagem, equipamentos de lazer e trilhas ecológicas, que foram se desenvolvendo ao longo dos anos a partir da atratividade exercida pelo seu clima ameno (mínima de 10º e média de 25º), natureza exuberante, abundância de fontes de água e o complexo do Balneário Termas do Caldas construído na década de 70, com cerca de 76 mil m².



Todos esses atrativos foram contribuindo para a ampliação, ano a ano, do número de visitantes. Este aumento do fluxo acabou incentivando empreendedores locais a investirem na oferta turística que hoje se configura como uma das maiores da encosta de toda a Chapada do Araripe.