Sebrae Pra Você traz palestras online para os microempreendedores individuais

Levar conhecimento para os microempreendedores que interagem no ambiente digital e incentivar o engajamento e a participação nas atividades da Semana do MEI. Estes são os objetivos do “Sebrae Pra Você”, evento online que será realizado pela instituição de 14 a 16 de maio. Nestes três dias, o Sebrae irá ofertar palestras online gratuitas com temas voltados para orientar e ajudar os microempreendedores individuais a melhorarem seus negócios, por meio do aprimoramento da gestão, das finanças, da inovação e aumento da sua competitividade.

Entre os temas das palestras estão orientações sobre o sistema E-Social, Como vender para o governo, Código de defesa do consumidor, Gestão financeira, Como impulsionar os negócios nas redes sociais e Formação de preços para produtos e serviços criativos. Para participar, os interessados deverão realizar a pré-inscrição pelo site www.sebraepravoce.com.br.

Programação Sebrae Pra Você!

14/05 – Terça-feira

17h às 18h- E-social: o que muda para o MEI?

18h às 19h- MEI: saiba como vender para o governo

15/05 – Quarta-feira

17h às 18h- Tudo que o MEI deve saber sobre o Código de Defesa do Consumidor

18h às 19h- Gestão Financeira de A a Z

16/05 – Quinta-feira

17h às 18h- Como utilizar as redes sociais para impulsionar o seu negócio

18h às 19h- Como não errar na formação de preço de produtos e serviços criativos

SERVIÇO

Para participar do Sebrae Pra Você é necessário realizar a pré-inscrição pelo site: www.sebraepravoce.com.br

Semana do MEI

A XI edição da Semana do MEI, evento promovido pelo Sistema Sebrae, será realizada de 20 a 24 de maio com atividades gratuitas em todo o país. Em parceria com a Semana Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), a edição deste ano terá como foco principal a educação financeira e previdenciária dos microempreendedores individuais.