Restaurante abrirá 224 vagas de emprego em Fortaleza; saiba como realizar inscrição

Lançando uma nova unidade, o Coco Bambu fará uma seleção de emprego, com 224 oportunidades, na próxima segunda-feira (16). As oportunidades de trabalho foram abertas para compor o quadro do restaurante que será aberto no Shopping Iguatemi. O empreendimento deverá ser inaugurado em maio do próximo ano.

A lista de vagas inclui 16 cargos diferentes. O Coco Bambu selecionará pessoas para trabalhar como barman, copeiro, pieiro, maître, cozinheiro, sommelier, garçom, cumim, recepcionista, auxiliar de limpeza, operador de caixa, chefe de cozinha, auxiliar de bar, monitor para brinquedoteca, auxiliar de cozinha e auxiliar de almoxarifado.

Para participar, os interessados deverão comparecer ao local de seleção com carteira de trabalho e currículo, a partir das 8h30. O processo será realizado no Shopping Iguatemi, em uma sala próxima ao elevador do estacionamento verde.

A nova unidade do Coco Bambu recebeu um investimento de R$ 16 milhões e terá 4 mil metros quadrados de área, com 3 andares. O empreendimento contará com um restaurante com 700 lugares, espaço para entretenimento de crianças, adega de vinhos, cinco salas de eventos e lounge com bar americano.

Serviço

Seleção para vagas de empregos

Dia: segunda-feira (16)

Horário: 8h30

Local: Shopping Iguatemi

Ponto de referência: Elevador do estacionamento verde

Documentação: Carteira de trabalho e currículo