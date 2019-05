Radisson Hotel chega ao Ceará com empreendimento no litoral oeste 

O Grupo Bric e a Atlantica Hotels anunciaram a assinatura de acordo para a construção do Radisson Hotel Flecheiras no complexo The Coral, na praia de Guajiru, município de Trairi, litoral oeste do Estado. O hotel tem previsão de abertura em 2024, contará com 144 unidades e será o primeiro da rede no Ceará.

O empreendimento faz parte do complexo que é formado pelo residencial The Coral Villas e pelo Beach Club, que será inaugurado em breve. Atualmente, 14 residências já estão em funcionamento, sendo vendidas por meio de frações imobiliárias, e mais de 50% dos lotes já foram comercializados.

Para o Grupo Bric, este é um passo importante para o aprimoramento do projeto. A região do complexo é conhecida internacionalmente por ser um dos melhores pontos para a prática do Kitesurf no mundo, e procurada por turistas de todas as nacionalidades. “A parceria com a Atlantica Hotels vai ampliar ainda mais a chancela de qualidade do complexo The Coral”, enfatiza Rob Van Kuijk, CEO do Grupo Bric.

Para Ricardo Bluvol, vice-presidente de Desenvolvimento da Atlantica Hotels, afirma que o litoral do Ceará é conhecido por suas belezas naturais. “Sendo um dos destinos de férias mais procurados pelos brasileiros, e com forte apelo aos turistas internacionais. Para a Atlantica, portanto, é motivo de orgulho firmar uma parceria com a Bric em seu primeiro empreendimento no Brasil”.

The Coral

O empreendimento conta com o projeto de 700 unidades residenciais, parte delas, que serão vendidas em frações imobiliárias, com oferta de serviços de hospitalidade, além de Beach Club e hotel de alto padrão com bandeira internacional. Com localização privilegiada e um público selecionado, que já conhece o destino graças a um dos melhores ventos do mundo para a prática do kitesurf, o projeto de paisagens paradisíacas tem foco em wellness e no contato com a natureza. O projeto estimado em U$150 milhões deve ser entregue até 2021.