Produção industrial cearense cresce pela primeira vez em 2019

Após seis meses consecutivos de queda, a produção industrial cearense voltou a crescer em maio deste ano, atingindo 53,6 pontos. Os dados fazem parte da Sondagem Industrial realizada pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (SFiec), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Além disso, o índice que mede o estoque efetivo das indústrias cearenses em relação ao planejado também ficou acima dos 50 pontos – pelo segundo mês consecutivo. O Número de Empregados ficou relativamente estável em maio ante igual período do ano anterior, com 49,3 pontos.

Futuro

No que diz respeito aos indicadores de expectativas para os próximos seis meses, as perspectivas dos industriais cearenses são positivas, com os indicadores de Demanda, Compra de Matérias-Primas, Número de Empregados e Quantidade Exportada ficando acima dos 50 pontos, apontando otimismo. Entretanto, a Intenção de Investimentos apresentou queda nesse mês, embora ainda se encontre acima de sua média histórica de 51,8 pontos.