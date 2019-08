Procon e administradora de consórcios firmam acordo para resolver pendências com clientes, em Fortal

Durante esta quarta-feira (21), a administradora de consórcios Embracon participou de audiências com consumidores que tiveram problemas com a empresa, após compromisso firmado com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) e o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).

No total, 46 clientes tiveram a oportunidade de ajustarem os valores a serem devolvidos pela empresa, depois de reclamações. De acordo com o Procon, as principais queixas dos consumidores estavam relacionadas a desistência de consórcio, cobrança indevida, problemas com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e publicidade enganosa.

Nos casos em que os acordos para pagamento de valores forem feitos, a empresa deve ressarcir ao consumidor em até dez dias úteis.

A Embracon informou que a decisão de realizar os esclarecimentos com os consumidores partiu da empresa, que buscou o Decon e o Procon para viabilizar as negociações. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado, para adequar a conduta da empresa às boas práticas consumeristas na realização de contratos de consórcio.