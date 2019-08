Preço da gasolina sobe 5,16% no Ceará; litro chega a R$ 4,56 em Fortaleza

O preço da gasolina subiu 5,16% no Ceará na semana de 4 a 10 de agosto. Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro do combustível estava sendo comercializado em média a R$ 4,544 no período. Já na semana anterior (de 28 de julho a 3 de agosto), os postos vendiam a gasolina a R$ 4,321.

A alta no Estado de mais de R$ 0,22 ocorre após duas semanas seguidas de quedas. A pesquisa da Agência apontou ainda que no Ceará o valor mais alto do litro da gasolina foi de R$ 4,960 e o preço mínimo de R$ 4,150 na semana passada.

Fortaleza

Em Fortaleza, o litro do produto teve alta de 7,58%, passando de R$ 4,245 para R$ 4,567. Na Capital, a pesquisa da ANP foi realizada em 101 postos.

O preço máximo verificado do litro da gasolina em Fortaleza foi de R$ 4,599, enquanto que o valor mínimo foi de R$ 4,350.

Etanol

Já o etanol teve leve alta de 0,61% no Estado, passando de R$ 3,745 (de 28 de julho a 3 de agosto) para R$ 3,768 (de 4 a 10 de agosto).

Na Capital, o combustível passou de R$ 3,752 para R$ 3,764 na semana passada, subindo 0,31%.