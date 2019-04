Ovos de Páscoa são até cinco vezes mais caros que barras de chocolate 

O preço do chocolate do ovo de Páscoa é cinco vezes mais caro em comparação ao valor da barra de chocolate, revela levantamento realizado pela reportagem nesta segunda-feira (8). A diferença de preço chega a 450% em alguns casos, como no chocolate Alpino, cujo ovo custa em média, segundo dados do Procon Fortaleza, R$0,22/g. Já a barra de chocolate da mesma marca tem valor médio de R$0,04/g.

Os ovos Clássico ao Leite, Galak e Bis têm variações de 400% em relação ao preço das barras de chocolate (e à caixa, no caso do Bis). Enquanto o ovo de Páscoa do tipo Clássico ao Leite custa em média R$0,20 por grama, a barra do mesmo produto fica em torno de R$0,04/g.

Os chocolates Laka e Lacta ao leite são comercializados a R$0,05 por grama nas barras dos produtos, enquanto que, nos ovos de Páscoa correspondentes, custam em torno de R$0,19/g, uma diferença de 280%.

Veja as variações nas comparações entre as barras de chocolates e os ovos de Páscoa

Alpino - 450%

Clássico ao Leite - 400%

Galak - 400%

Kit-Kat - 220%

Talento - 216%

Diamante Negro - 220%

Lacta ao leite - 280%

Bis - 400%

Laka- 280%

O levantamento da reportagem tomou como base os preços divulgados nesta segunda-feira pelo Procon e comparou as mesmas marcas no mercado local.