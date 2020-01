Mais quatro shoppings iniciam saldão de ofertas em Fortaleza

Com o objetivo de aquecer as vendas no primeiro mês do ano, shoppings da Capital investem em liquidações neste início de ano para atrais os clientes e potencializar as vendas no período. Os descontos vão até 90% quando os clientes compram pelos aplicativos dos estabelecimentos. Neste fim de semana, mais quatro shoppings farão promoções.

“Nossas expectativas estão altas. Viemos de uma reta final de ano com o aumento da confiança do consumidor e retomada do fôlego no varejo", comenta Diego Marcondes, head de Marketing da Ancar Ivanhoe.

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul, realizam pela terceira vez o Super Saldo que irá oferecer descontos de até 90% por meio dos aplicativos dos estabelecimentos. O período de ofertas será entre os dias 16 a 19 de janeiro.

O objetivo do Super Saldo é zerar os estoques de Natal e Ano Novo, além de fomentar as vendas. A expectativa é que a promoção gere um crescimento de 7% nas vendas e de 5% no fluxo dos estabelecimentos.

Para obter os descontos, os clientes devem baixar do aplicativos do shopping Ancar Ivanhoe de sua preferência e procurar a aba 'Cupons' para desfrutas os descontos, os aplicativos estão disponíveis gratuitamente para Android e IOS.

Ainda em promoções

No começo do ano, o Shopping Iguatemi realizou a campanha Etiqueta Amarela que oferecia descontos de até 70%, algumas lojas ainda permanecem em promoção até o final deste mês. De acordo com Wellington Oliveira, superintendente do Shopping Iguatemi Fortaleza, com a ação é estimado um crescimento de 20% nas vendas e no fluxo.

Quem também segue no mesmo fluxo é o Grand Shopping, com a ação Grand Liquida. Os descontos vão até 70% em todo o shopping e, as ofertas seguem até o próximo dia 19 de janeiro. Segundo Carla Werneck, gerente de marketing do shopping, a expectativa é um acréscimo de 15% nas vendas e uma alta de 20% no fluxo. A escolha do mês para esse período de ofertas, têm por intuito renovar os estoques e aquecer as vendas do começo de ano.

O Shopping Parangaba promove a campanha Liquida Geral com descontos de 70% e ofertas em diversos segmentos, como lojas de roupas, calçados, acessórios eperfumaria. A ação acontece entre os dias 15 a 31 de janeiro e conta com a participação das digitais influencers: Cris Moreira e Mariana Rosas.

Os shoppings RioMarKennedy investiu em outro meio de atrair o consumidor, com o sorteio de doiss (2) carros Toyota, modelo Yaris, câmbio automático. Para participar da promoção, a cada R$ 100,00 em compras, o consumidor deve troca por um (1) cupom para concorrer ao sorteio.

As compras devem ser feitas no RioMar Kennedy que valem cupons no próprio shopping. A campanha vai até o próximo dia 20 de janeiro, com sorteio no dia 21 de janeiro. Os regulamentos completos das promoções estão disponíveis no site dos centros de compras.