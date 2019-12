Lojas estendem horário de atendimento para o fim do ano

Depois da Black Friday, os lojistas passam a focar nas vendas de Natal. Para dar mais oportunidades ao consumidor de realizar as compras, empreendimentos e lojas de rua irão ampliar o horário de funcionamento.

O Centro Fashion Fortaleza abrirá de segunda a segunda a partir do dia 11 de dezembro, seguindo até o dia 31. De segunda a sábado, o local funcionará das 7h às 21h; aos domingos, das 7h às 14h. Já nos dias 24 (véspera de Natal) e 31 (véspera de Réveillon), o centro de compras abrirá as portas das 7h às 18h ou até o último cliente presente no empreendimento. Na quarta-feira (25), o Centro Fashion estará fechado.

As lojas do Centro da Cidade estão abrindo também aos domingos desde o dia 1º deste mês, abrindo entre 8h e 9h e fechando entre 15h e 16h, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. No último domingo antes do Natal, dia 22, o horário de funcionamento será ampliado mais uma vez, com lojas abertas até às 18h.

O Shopping Aldeota irá funcionar com horário estendido na sexta-feira (20) que antecede o Natal até a segunda (23). Os horários atualizados ainda serão divulgados. Na véspera de Natal, dia 24, o empreendimento abrirá às 9h e funcionará até às 18h. No dia 45, as lojas ficarão fechadas.