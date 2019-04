Juazeiro do Norte terá voo diário da Azul para Guarulhos (SP); empresa amplia operações para Recife

Após a Avianca cancelar todas as operações no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, a Azul Linhas Aéreas vai ampliar a oferta de voos no terminal do Cariri cearense. A empresa vai voar diariamente entre Juazeiro e Guarulhos (São Paulo) entre 3 de junho e 2 de agosto.

Já os voos para Recife vão passar de uma para duas operações diárias. A companhia informou também que não há previsão para o trecho Fortaleza-Juazeiro do Norte.

"A Azul sempre avalia oportunidades de mercado, estudando a possibilidade de expandir sua atuação em rotas que já opera ou atendendo novos mercados, no entanto, neste momento, não há planos para o trecho Fortaleza-Juazeiro do Norte. Porém, a companhia vai aumentar de um para dois voos diários as operações entre Recife e Juazeiro do Norte. Essa rota terá conexão imediata para as ligações para Fortaleza", disse a empresa em nota.

Preços

O voo diário entre Juazeiro e Guarulhos vai ser operado pelo A320neo com capacidade para 174 passageiros. O voo sazonal poderá se tornar regular caso a demanda justifique a operação. Em pesquisa realizada neste domingo (28) diretamente no site da Azul os preços de ida e volta entre as duas cidades estão custando R$ 1.860,43 (de 3 a 11 de junho).

O valor inclui apenas as taxas de embarque, sem a tarifa para o despacho de bagagens. O voo sai de Guarulhos às 23h40 e chega ao Juazeiro às 2h40 do dia seguinte. Já o retorno a São Paulo ocorre às 3h25 com chegada em Cumbica às 6h30.

O site também oferece opções de passagens mais baratas. No entanto, a viagem dura até 19 horas porque o passageiro precisa realizar duas conexões.