Inadimplência do consumidor cai 0,4% em abril ante março, revela Boa Vista

O índice que mede a inadimplência do consumidor brasileiro registrou queda de 0,4% em abril na comparação com março, de acordo com a Boa Vista. Em relação ao quarto mês de 2018, houve declínio de 5%. No acumulado de 12 meses finalizados em abril, por sua vez, a retração foi de 2%.

Em nota, a equipe econômica da Boa Vista avalia que as adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo a tomada de crédito e contribuindo para a queda do fluxo de registros.

Com a melhora do mercado de trabalho, a entidade espera evolução na renda e na demanda por crédito, fazendo com que o estoque de inadimplência mantenha-se em ritmo estável em 2019.

Os dados mostram que houve declínio em todas as regiões do Brasil no acumulado em 12 meses terminados em abril. No Centro Oeste, a variação foi negativa em 4,1%; no Norte, teve recuo de 2,5%; no Nordeste, queda de 1,8%; no Sul, baixa de 4,5%; e de -1 0% no Sudeste.