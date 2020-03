IBGE abre concurso com 208 mil vagas temporárias para Censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou editais com cerca de 208 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, nesta quinta-feira (5). As inscrições para Recenseador, Agente Censitário Supervisor e Agente Censitário Municipal iniciaram nesta quinta-feira e podem ser realizadas no site da Cebraspe até as 23h59 do dia 24 de março.

De acordo com o edital que abre vagas para Recenseador, serão selecionadas 180.557 pessoas, que devem ter, no minímo, o ensino fundamental completo. A previsão é que o contrato dure 3 meses, com possibilidade de prorrogação. De acordo com o edital, a carga horária recomendada é de no mínimo 25h semanais, sendo obrigatória a presença dos candidatos selecionados nos treinamentos e postos de coleta.

A remuneração para os recenseadores varia de acordo com a produção, calculada por setor censitário e o conhecimento prévio do candidato. A remuneração pode ser simulada no site da cebraspe.

Para as 5.462 vagas de Agente Censitário Municipal, a escolaridade necessária é o ensino médio completo. A carga horária para é de 40 horas semanais, sendo 8h diárias. A remuneração mensal é de R$ 2.100, com duração do 5 meses, podendo ser prorrogado em caso de necessidade. Os agentes municipais devem acompanhar as atividades de coleta de dados, cumprimento de prazos e

A seleção de 22.676 Agentes Censitários Supervisores tem como requisito ter o ensino médio completo. Os selecionados devem monitorar a produtividade dos recenseadores e organizar a execução da coleta de dados. A jornada de trabalho é de 40h semanais, sendo 8h diárias. A remuneração é de R$ 1.700 mensais.

O processo seletivo para os três tipos de vaga inclui provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório.

A taxa de inscrição para os candidatos a recenseadores é R$ 23,61. Já para as inscrições de agentes censitários municipais e supervisores, a taxa é de R$ 35,80.

Para os dois editais, os candidatos devem ser maiores de idade e ter obrigações eleitorais e militares quitadas. 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas pretas ou pardas. Os candidatos podem solicitar isenção das taxas de inscrição, atendimento hospital e uso de nome especial.

Censo 2020

A realização do Censo 2020 gerou polêmica no que diz respeito a eventuais cortes no orçamento. No fim de maio de 2019, o IBGE anunciou que o questionário básico do Censo Demográfico 2020 foi reduzido de 37 perguntas previstas para 25 questões. O questionário completo saiu de 112 para 76 perguntas. Pelo menos 5 gestores da Coordenação de Métodos e Qualidade do IBGE pediram exoneração por divergências com a condução do resenceamento.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Economia autorizou a contratação de 234.416 profissionais temporários. Os editais anunciados nesta quinta-feira (5), selecionam 208.695 pessoas.

